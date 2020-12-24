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Патриарх Кирилл предложил русифицировать тексты обрядов

Общество

В РПЦ решили осовременить тексты богослужений. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его поручению будет создана специальная группа, в задачи которой войдёт "разумная русификация" текстов церковных обрядов. По словам патриарха, это будет касаться только определённых богослужений.

Патриарх Кирилл предложил русифицировать тексты обрядов

Нельзя заменять все слова текстов на современные, считает епископ Русской православной церкви. Патриарх Кирилл подчеркнул, что необходимо произвести замену только непонятных слов, чтобы простому человеку было понятно значение церковного богослужения.

В среде верующих, которые часто посещают храм и понимают смысл обрядов, ничего делать не нужно. Епископ подчеркнул, что не следует "злоупотреблять спонтанной русификацией".

"Лучше предложить какие-то апробированные тексты, чем вообще не реагировать на ту тему, которая существует в нашей церковной жизни", — цитирует слова патриарха РИА "Новости".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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