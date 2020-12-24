Патриарх Кирилл предложил русифицировать тексты обрядов

В РПЦ решили осовременить тексты богослужений. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его поручению будет создана специальная группа, в задачи которой войдёт "разумная русификация" текстов церковных обрядов. По словам патриарха, это будет касаться только определённых богослужений.

Нельзя заменять все слова текстов на современные, считает епископ Русской православной церкви. Патриарх Кирилл подчеркнул, что необходимо произвести замену только непонятных слов, чтобы простому человеку было понятно значение церковного богослужения.

В среде верующих, которые часто посещают храм и понимают смысл обрядов, ничего делать не нужно. Епископ подчеркнул, что не следует "злоупотреблять спонтанной русификацией".