В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить новогодние салаты

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как дольше оставлять недоеденные новогодние салаты. При неправильном хранении этих блюд высок риск пищевого отравления. Опасность салатов связана с заправкой, она и привлекает микробы.

Оставшиеся салаты нужно убирать в холодильник и держать их при температуре от 2 до 6 градусов. Срок хранения салатов зависит от состава блюда.

Так, закуски из свежих или варёных овощей могут храниться не более 18 часов. Столько же по времени могут стоять и мясные салаты.

А вот блюда, в состав которых входят яйца, хранятся всего шесть часов. Дольше всего можно хранить салаты из маринованных продуктов.

Салатная заправка значительно сокращает срок хранения блюда, поэтому эксперты рекомендуют добавлять майонез и другую заправку непосредственно перед употреблением.