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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить новогодние салаты

Общество

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как дольше оставлять недоеденные новогодние салаты. При неправильном хранении этих блюд высок риск пищевого отравления. Опасность салатов связана с заправкой, она и привлекает микробы.

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить новогодние салаты

Оставшиеся салаты нужно убирать в холодильник и держать их при температуре от 2 до 6 градусов. Срок хранения салатов зависит от состава блюда. 

Так, закуски из свежих или варёных овощей могут храниться не более 18 часов. Столько же по времени могут стоять и мясные салаты.

А вот блюда, в состав которых входят яйца, хранятся всего шесть часов. Дольше всего можно хранить салаты из маринованных продуктов.

Салатная заправка значительно сокращает срок хранения блюда, поэтому эксперты рекомендуют добавлять майонез и другую заправку непосредственно перед употреблением.

"Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник", — подытожили эксперты.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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