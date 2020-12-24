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"Кот в мешке" стал "замминистра" природы Ульяновской области

Общество

Кота, которого недавно спасли работники мусороперерабатывающего предприятия, приютила глава Минприроды Ульяновской области Гульнара Рахматулина. Кроме того, спасённое животное назначили на неофициальную должность заместителя министра по охране животного мира.

"Кот в мешке" стал "замминистра" природы Ульяновской области

"Кота мы забираем к себе в министерство, и все сотрудники за него будут нести ответственность", — приводятся на сайте ульяновского минприроды слова Рахматулиной.

Министр поблагодарила сотрудников мусороперерабатываюшего комплекса и вручила им грамоты за ответственное отношение к работе.

Рахматулина призвала владельцев домашних животных помнить об ответственности за них.

"Если вы не можете оставить животное дома, его всегда можно отдать в добрые руки или в приют", — отметила министр.

Теперь сотрудники ведомства подбирают кличку новому работнику. Желающие могут направить в Минприроды свои варианты.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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