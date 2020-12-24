Кота, которого недавно спасли работники мусороперерабатывающего предприятия, приютила глава Минприроды Ульяновской области Гульнара Рахматулина. Кроме того, спасённое животное назначили на неофициальную должность заместителя министра по охране животного мира.
"Кота мы забираем к себе в министерство, и все сотрудники за него будут нести ответственность", — приводятся на сайте ульяновского минприроды слова Рахматулиной.
Министр поблагодарила сотрудников мусороперерабатываюшего комплекса и вручила им грамоты за ответственное отношение к работе.
Рахматулина призвала владельцев домашних животных помнить об ответственности за них.
"Если вы не можете оставить животное дома, его всегда можно отдать в добрые руки или в приют", — отметила министр.
Теперь сотрудники ведомства подбирают кличку новому работнику. Желающие могут направить в Минприроды свои варианты.
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