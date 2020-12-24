Раскрыта неожиданная опасность бенгальских огней

В процессе горения бенгальских огней выделяются агрессивные вещества, которые могут спровоцировать аллергию.

Все свечи, особенно с цветовыми наполнителями, нужно зажигать только на открытом воздухе.

"Кроме того, нельзя зажигать бенгальские огни, если рядом расположен источник газа или легковоспламеняющиеся вещества", — сообщил в интервью АГН "Москва" врач скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов.

Бенгальские свечи следует держать за основание и наклонять от себя под углом в 30-40 градусов. Их нельзя крепко сжимать.

Ранее специалисты из Нью-Йоркского университета доказали, что в процессе горения фейерверки выделяют токсичные металлы, такие как свинец, стронций и другие. Их используют для создания ярких цветов.