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Россиянам дали советы по выбору селёдки для новогоднего стола

Общество

Мало кто может представить новогодний стол без селёдки, поэтому к выбору этого продукты следует отнестись ответственно.

Россиянам дали советы по выбору селёдки для новогоднего стола

О том, на что нужно обратить внимание при покупки селёдки, в эфире радио Sputnik рассказал исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин.

В первую очередь нужно определиться, какое блюдо вы будете из неё готовить.

Очень важен срок хранения сельди. Рыба должна быть упругой и крепкой при покупке. Если в качестве добавки селёдка содержит сорбиновую и бензойную кислоту, то такую рыбу есть не стоит.

Разделанная и упакованная рыба в зависимости от типа упаковки может храниться от 30 до 45 суток. Лучше покупать филе сельди в вакуумной полиэтиленовой упаковке.

Но чаще всего сельдь продаётся в пластиковых банках. Тогда нужно проверить, чтобы ёмкость была герметичной и из неё ничего не вытекало, пояснил Фомин.

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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