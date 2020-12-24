Опрос: россияне не могут обойтись без мата на работе

Специалисты сервиса по поиску персонала SuperJob провели опрос, который показал, что мат для россиян — неотъемлемая часть рабочего процесса.

Оказывается, 67% российских граждан сталкиваются с нецензурной лексикой на работе. 22% слышат бранные слова постоянно, 45% сообщили, что только иногда.

Никогда не сталкиваются с матом на работе 33% респондентов.

47% россиян признались, что в процессе проведения совещаний слышат мат постоянно. Каждый второй респондент пожаловался на ругающегося матом руководителя — 19% слышат мат от начальства постоянно, а 32% — редко.

Опрос показал, что в женских коллективах мат звучит намного реже, чем в мужских.

Что касается мужских коллективов, то мат часто употребляется в таких сферах, как строительство, производство, область связи и продажи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему россияне не могут заменить мигрантов на стройках.