Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации по проведению мероприятий в период новогодних каникул, сообщила глава ведомства Анна Попова.
В первую очередь нужно ограничить количество гостей на мероприятиях — не более 50 человек. Массовые мероприятия следует проводить на улице.
На катке, горках и аналогичных объектах следует соблюдать социальную дистанцию.
Не стоит посещать места массового скопления людей. Во время передвижения на поезде нужно надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептики.
Власти российских регионов сами принимают решения о введении ограничений.
В некоторых субъектах уже ввели ограничения на период новогодних праздников. Например, в Москве в новогоднюю ночь будут закрыты кафе и рестораны, а также другие объекты. В новогоднюю ночь метро в столице будет бесплатным.
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