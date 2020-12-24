Россиянам дали советы, как отпраздновать Новый год в пандемию

Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации по проведению мероприятий в период новогодних каникул, сообщила глава ведомства Анна Попова.

В первую очередь нужно ограничить количество гостей на мероприятиях — не более 50 человек. Массовые мероприятия следует проводить на улице.

На катке, горках и аналогичных объектах следует соблюдать социальную дистанцию.

Не стоит посещать места массового скопления людей. Во время передвижения на поезде нужно надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептики.

Власти российских регионов сами принимают решения о введении ограничений.

В некоторых субъектах уже ввели ограничения на период новогодних праздников. Например, в Москве в новогоднюю ночь будут закрыты кафе и рестораны, а также другие объекты. В новогоднюю ночь метро в столице будет бесплатным.

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