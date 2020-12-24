Уникальная операция: хирурги спасли шестимесячного тигрёнка

Российские хирурги провели уникальную операцию и спасли полугодовалого тигрёнка от гибели, а его повреждённую правую переднюю лапу — от ампутации.

Юный хищник попал в Центр реабилитации тигров и других редких животных в плачевном состоянии: его покусал взрослый тигр и сильно повредил правую переднюю лапу. Оставшись в дикой природе, тигрёнок не смог бы выжить. Порванная и переломанная конечность была практически обречена на ампутацию.

На помощь детёнышу пришли хирурги-травматологи Владивостокской клинической больницы № 2 Никита Верещак и Андрей Продан. Проведённая ими операция заняла 4,5 часа: врачи установили металлические спицы и пластины в повреждённую конечность, а затем сшили мышечные и кожные ткани лапы, восстановив её двигательную функцию.

Такая операция для тигра была проведена впервые в мире, уточняет "МК". Теперь малышу остаётся только выздоравливать.