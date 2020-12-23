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Ефремов вновь расторг соглашение с одним из своих адвокатов

Общество

Адвокат Андрей Алёшкин во второй раз получил уведомление о расторжении соглашения с ним со стороны актёра Михаила Ефремова.

Ефремов вновь расторг соглашение с одним из своих адвокатов

Андрей Алёшкин подключился к защите заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова по делу о ДТП, повлекшем гибель человека, 21 сентября. Выстраивая линию защиты, адвокат заявил, что экспертиза не учла наличие онкологического заболевания мозга у погибшего курьера Сергея Захарова, что могло повлиять на его способность управлять транспортным средством. На этом основании он требовал отмены приговора Ефремову.

"Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова. С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю", — цитирует ТАСС Андрея Алёшкина.

Это уже второй раз, когда Михаил Ефремов отказывается от услуг Алёшкина в рамках своего дела. Интересы актёра продолжают представлять адвокаты Владимир Васильев, Пётр Хархорин и Роман Филиппов.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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