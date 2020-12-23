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Кириенко оценил участие Путина в "Ёлке желаний"

Общество

Участие президента России Владимира Путина в благотворительной акции "Ёлка желаний" показывает пример личного неравнодушия, считает Сергей Кириенко.

Кириенко оценил участие Путина в "Ёлке желаний"

Предновогодняя благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Президент России Владимир Путин ежегодно исполняет мечты нескольких детей, чьи открытки он снимает с ёлки. Например, в этом году он исполнил мечту девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинска, покатавшись с ним вместе на коньках на Красной площади. А десятилетний Саша из Тулы благодаря президенту смог обнять панду.

"Президент показывает пример не просто формальной истории — отправить подарок через помощника — а именно личного, человеческого отношения. Пример того, что это не подчиненным команду дать, а своё личное время потратить, потому что это вопрос частички души. Это очень человеческая история", — сказал первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире Первого канала.

Кириенко также отметил, что подобные благотворительные ёлки, в силу личного примера главы государства, уже стали нормой для министерств и ведомств, губернаторов, государственных и частных корпораций. И с каждым годом их становится всё больше, как и неравнодушных людей, исполняющих желания.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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