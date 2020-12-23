Диетолог перечислила новогодние блюда, влияющие на либидо

Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует россиянам внимательно относиться к новогоднему меню, так как некоторые блюда оказывают влияние на сексуальное желание.

В первую очередь речь идёт о злоупотреблении алкогольными напитками, так как в больших дозах они негативно отражаются на потенции, сообщила специалист в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Также не стоит увлекаться блюдами, в которых есть фасоль или другие бобовые. Эти продукты могут спровоцировать метеоризм.

Кроме того, после плотного ужина в новогоднюю ночь не стоит есть сладкие фрукты и десерты.

"Мясо будет перевариваться в желудке долго, несколько часов, сладкие же блюда, попав на эту "подушку", начинают бродить и, естественно, выделять газы", — поясняет эксперт.

Некоторые продукты приводят к сонливости, что тоже негативно отражается на либидо. Так, большое количество мелатонина (гормона сна) содержится в вишне и вишнёвых десертах. Также сонная доза содержится в бананах, но там её меньше.

Пиво, соя с фитоэстрогенами и чечевица тоже снижают либидо.

Важно исключить из рациона продукты, повреждающие сосуды, — они влияют на потенцию в долгосрочной "перспективе".