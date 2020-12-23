Дегтярёв предложил сделать 31 декабря выходным днём только для женщин

Власти продолжают обсуждать вопрос о 31 декабря. В некоторых регионах последние день уходящего года уже объявлен выходным.

Но врио врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил иное решение. Он считает, что 31 декабря все российские женщины должны отдыхать, а мужчины должны работать до обеда.

"Мне кажется, нам надо не постановления подписывать, которые не работают, а просто дружно решить, что мы 31-го отпускаем всех женщин с работы — готовить семейный праздник Новый год, а сами работаем до обеда — и идем праздновать новый год в семьи. Я имею в виду мужчин", — сказал Дегтярёв.

Также он заявил, что действия губернаторов, которые объявили в своём регионе 31 декабря выходным днём, — просто пиар, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Петербурга и Ленинградской области решили сделать 31 декабря выходным днём.