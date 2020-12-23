Новогодние подарки лучше дарить друг другу бесконтактным способом, заявил в беседе с "Москвой 24" врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
В целом же риск подхватить инфекцию через презенты минимален.
"Ну если уж совсем заморочиться, то лучше передавать подарки бесконтактным путем. То есть подошли к двери, оставили подарок, отошли от двери, позвонили, человек вышел и забрал. Также в этом году стоит максимально стараться использовать возможности служб доставки", — рассказал врач.
Основной риск не в том, что вирусом можно заразиться через поверхности подарков, а в том, что в канун Нового года участятся личные контакты людей.
Если у дарителя есть симптомы простуды или выявлен коронавирус, то подарки следует упаковывать в маске и перчатках. Поверхности презентов следует обработать антисептиком.
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