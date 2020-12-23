В России студентам будут выдавать дипломы в новом формате. Документ об окончании учебного заведения планируют перевести в электронный формат.

О том, какой смысл скрыт в этой инициативе, в интервью "Правде.Ру" рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

"Эту инициативу уже неоднократно обсуждали. Стоит отметить, что никто не сможет обеспечить степень защиты этих дипломов, так как нет возможности обеспечить степень защиты базы данных. Об этом неоднократно говорили ответственные сотрудники Федеральной службы безопасности России. Сегодня хакерские атаки осуществляются во все информационные базы данных. Реализация данной инициативы только откроет ящик Пандоры. Мы просто захлебнёмся этими дипломами, и никто не сможет их проверить. Это во-первых.

Во-вторых, я думаю, сразу же будет поставлен вопрос об аннулировании нашего участия в Болонском соглашении. Россию уже предупреждали об этом члены-участники Болонского соглашения. В Европе этот вопрос уже обсуждался, и там никто не отменял классическую форму дипломов, несмотря на введение электронной базы. Никакой единой регистрационной формы ни в отдельно взятых странах, ни в целом в Европе вводить не собирается.

Как только у нас введут электронные дипломы, я думаю, что европейское сообщество вообще откажется их признавать. Сегодня, когда наши специалисты приезжают работать в страны Европы, их просят предъявить диплом о высшем профессиональном образовании. Этот диплом проходит стадию нострификации. И после стадии нострификации специалист еще проходит специальные квалификационные экзамены для того, чтобы подтвердить свои квалификационные навыки в соответствии с теми дипломными требованиями, которые в дипломе обозначены.

Если не будет традиционного диплома, а будет некая запись в какой-то электронной базе данных, с нашими специалистами вообще никто нигде ни в одной стране Европы разговаривать не будет. Я считаю, что это уже заведомо провокация против системы высшего профессионального образования России", — пояснил собеседник "Правды.Ру".