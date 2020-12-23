Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Запреты и новшества: как Госдума отрегулировала митинги
Нурлан Сабуров о шоу "ЧБД": "Хотелось просто встать и уйти"
Копенгаген разрешил: согласованы работы по "СП-2"
Глава Крыма о коронавирусе: надо учесть "апокалиптический сценарий"
"Караулят меня с камерами": бывший муж Гагариной пожаловался на СМИ
Россияне отправят детей в армию и готовы повоевать сами
Легкоатлетка Клишина рассказала о тяжёлой жизни в США
В правительстве Украины устроили "битву за лучший борщ"
Сможет ли Северная Корея примириться с США

Эксперт: "Электронные дипломы - провокация против системы образования"

Общество

В России студентам будут выдавать дипломы в новом формате. Документ об окончании учебного заведения планируют перевести в электронный формат.

Эксперт: "Электронные дипломы - провокация против системы образования"

О том, какой смысл скрыт в этой инициативе, в интервью "Правде.Ру" рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

"Эту инициативу уже неоднократно обсуждали. Стоит отметить, что никто не сможет обеспечить степень защиты этих дипломов, так как нет возможности обеспечить степень защиты базы данных. Об этом неоднократно говорили ответственные сотрудники Федеральной службы безопасности России. Сегодня хакерские атаки осуществляются во все информационные базы данных. Реализация данной инициативы только откроет ящик Пандоры. Мы просто захлебнёмся этими дипломами, и никто не сможет их проверить. Это во-первых.

Во-вторых, я думаю, сразу же будет поставлен вопрос об аннулировании нашего участия в Болонском соглашении. Россию уже предупреждали об этом члены-участники Болонского соглашения. В Европе этот вопрос уже обсуждался, и там никто не отменял классическую форму дипломов, несмотря на введение электронной базы. Никакой единой регистрационной формы ни в отдельно взятых странах, ни в целом в Европе вводить не собирается.

Как только у нас введут электронные дипломы, я думаю, что европейское сообщество вообще откажется их признавать. Сегодня, когда наши специалисты приезжают работать в страны Европы, их просят предъявить диплом о высшем профессиональном образовании. Этот диплом проходит стадию нострификации. И после стадии нострификации специалист еще проходит специальные квалификационные экзамены для того, чтобы подтвердить свои квалификационные навыки в соответствии с теми дипломными требованиями, которые в дипломе обозначены.

Если не будет традиционного диплома, а будет некая запись в какой-то электронной базе данных, с нашими специалистами вообще никто нигде ни в одной стране Европы разговаривать не будет. Я считаю, что это уже заведомо провокация против системы высшего профессионального образования России", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Россияне массово скупают символ нового года
Глава Крыма о коронавирусе: надо учесть "апокалиптический сценарий"
"Караулят меня с камерами": бывший муж Гагариной пожаловался на СМИ
Россияне отправят детей в армию и готовы повоевать сами
В Совфеде назвали лучший подарок для пенсионеров на Новый год
Легкоатлетка Клишина рассказала о тяжёлой жизни в США
В правительстве Украины устроили "битву за лучший борщ"
Сможет ли Северная Корея примириться с США
Опровергнуто утверждение о том, что Земля имеет форму шара
Психолог объяснила, почему Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Популярное
Производство
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России

США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат? 

США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
Новости полиции и криминала
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
Российский шоу-бизнес
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Мир. Новости мира
На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"
Игорь Буккер Шпионаж ЦРУ помог избежать третьей мировой войны Игорь Буккер Любовь Степушова США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России Любовь Степушова Василий Амирджанов От ковидных ограничений питерцы уедут на поезде Василий Амирджанов
Комментарии
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
"Стратегия атаки": на Украине предложили устроить России "новый Пёрл-Харбор"
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Была коптилка да свеча: как план ГОЭЛРО изменил Россию
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Ефремову разрешили общаться с родными по видео
Участницу "Битвы экстрасенсов" могут наказать за обряд экзорцизма
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Муцениеце объяснила, почему не хочет вступать в брак
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Навальный во вранье — не новичок
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников