Лайфхак от флориста и декоратора на Год Быка

Сегодня, 23 декабря, в 18:00 флорист и декоратор Татьяна Весенняя в прямом эфире знакомит наших зрителей с тем, какие цветы и какие цвета будут востребованы в наступающем году белого железного быка.

Декоратор рассказывает также о том, как правильно выбрать ёлку — живую и искусственную, как за живой правильно ухаживать, чтобы она дольше простояла. Даёт рекомендации по оформлению комнаты, дачи, коттеджа и загородного дома.

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