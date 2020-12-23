Лайфхак от флориста и декоратора на Год Быка

Сегодня, 23 декабря, в 18:00 флорист и декоратор Татьяна Весенняя в прямом эфире знакомит наших зрителей с тем, какие цветы и какие цвета будут востребованы в наступающем году белого железного быка.
Декоратор рассказывает также о том, как правильно выбрать ёлку — живую и искусственную, как за живой правильно ухаживать, чтобы она дольше простояла. Даёт рекомендации по оформлению комнаты, дачи, коттеджа и загородного дома.
Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру", чтобы принимать участие в прямых эфирах и задавать вопросы нашим экспертам в режиме онлайн.
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?