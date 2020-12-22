Нутрициолог назвала безопасную дозу конфет для детей на Новый год

В период новогодних праздников питанию детей следует уделять особое внимание.

Известно, что во время зимних каникул дети едят много сладостей. Но в день можно давать не более трёх конфет, сообщила нутрициолог Юлия Бачурина.

Именно такая доза сладкого считается безопасной для здоровья малышей.

Это касается детей, у которых нет аллергии или лишнего веса, а также тех, кому не прописана какая-либо диета.

"Всё индивидуально, но если со здоровьем всё в порядке, то от трёх конфет, съеденных после полноценного приёма пищи, плохо не будет", — пояснила специалист.

Ребёнку можно давать конфеты только после того, как он поел, на десерт. Также важно обращать внимание на состав сладостей: они не должны содержать трансжиров, сообщает РИА "Новости".