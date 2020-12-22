С 1 января школы и детские сады будут работать по новым правилам

С 1 января 2021 года российские школы и детские сады будут работать по новым санитарным правилам, утверждённым Роспотребнадзором.

Расстояние между школой или детским садом и домом ребёнка должно быть не более 500 метров (в условиях тесной городской застройки — до 800 метров, в сельской местности до 1 км). Если расстояние превышает указанные меры, то для учащегося или воспитанника должен быть организован транспорт.

По средам и четвергам нагрузка у школьников должна быть снижена.

Максимальная продолжительность урока — 45 минут, перемены — 10 минут. 70% времени уроков физкультуры должны занимать упражнения.

В школах и детских садах должно быть всё в порядке с отоплением, а также горячим и холодным водоснабжением. В помещениях запрещено использовать инфракрасные обогреватели.

Работники образовательных учреждений должны иметь медицинскую книжку.

В случае если кто-то из учащихся заболел инфекционным заболеванием, то руководитель обязан сообщить в территориальные органы власти и организовать соответствующие профилактические мероприятия.