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С 1 января школы и детские сады будут работать по новым правилам

Общество

С 1 января 2021 года российские школы и детские сады будут работать по новым санитарным правилам, утверждённым Роспотребнадзором.

С 1 января школы и детские сады будут работать по новым правилам

Расстояние между школой или детским садом и домом ребёнка должно быть не более 500 метров (в условиях тесной городской застройки — до 800 метров, в сельской местности до 1 км). Если расстояние превышает указанные меры, то для учащегося или воспитанника должен быть организован транспорт.

По средам и четвергам нагрузка у школьников должна быть снижена.

Максимальная продолжительность урока — 45 минут, перемены — 10 минут. 70% времени уроков физкультуры должны занимать упражнения.

В школах и детских садах должно быть всё в порядке с отоплением, а также горячим и холодным водоснабжением. В помещениях запрещено использовать инфракрасные обогреватели.

Работники образовательных учреждений должны иметь медицинскую книжку.

В случае если кто-то из учащихся заболел инфекционным заболеванием, то руководитель обязан сообщить в территориальные органы власти и организовать соответствующие профилактические мероприятия.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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