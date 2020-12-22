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В ПФР объяснили, кто не получит детские выплаты в размере 5000 рублей

Общество

Российские семьи ждут выплаты на детей в размере 5000 рублей, которые власти обещали к Новому году. В Пенсионном фонде объяснили, на кого не распространяется данная мера поддержки.

Пособие будет выплачено всем семьям с детьми, которым на 17 декабря ещё не исполнилось 8 лет. Право на получение выплаты имеют все семьи, независимо от уровня дохода. Обязательное условие для получения пособия — проживание на территории РФ. Если у членов семьи российское гражданство, но они живут за границей, то пособие они получить не смогут, сообщает Primpress.

"Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в России", — уточнили в ПФР.

 

 

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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