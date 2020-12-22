Врачей обязали сообщать в полицию о пациентах без сознания и документов

Больницы обязали сообщать сотрудникам правоохранительных органов о пациентах, которые были доставлены в больницу без сознания и документов. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Цель закона в том, чтобы облегчить поиск пропавших граждан, процесс установления личности пациентов, которые были госпитализированы без сознания, а также людей, страдающих потерей памяти, пояснил член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

"Информационное обеспечение в сфере здравоохранения осуществляется в том числе посредством развития и эксплуатации государственной информационной системы обязательного медицинского страхования", — говорится в тексте закона.