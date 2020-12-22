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Новогодний "Голубой огонёк" покажут с эффектом дополненной реальности

Общество

Впервые новогодний "Голубой огонёк" на телеканале "Россия-1" покажут с эффектом дополненной реальности. Это позволит оживить изображение и добавить немного волшебства. Телезрителей ждут искренние пожелания от звёзд шоу-бизнеса, зажигательные хиты и хорошее настроение.

Новогодний "Голубой огонёк" покажут с эффектом дополненной реальности

Концерт начнётся с выступления кавер-версии песни группы Kiss в исполнении Леонида Агутина, Сергея Лазарева и Димы Билана. Телеканал анонсировал следующие композиции:

  • Emin и Владимир Кузьмин — песня "Сибирские морозы";

  • Валерий Сюткин и Екатерина Гусева — песня "Последняя электричка".

Телезрители смогут услышать не только современные песни, но и хиты прошлых лет.

В подготовке новогоднего концерта приняли участие почти все звёзды российской эстрады, сообщает РИА "Новости".

"Впервые появится эффект дополненной реальности, который оживит картинку и добавит ощущение праздника и волшебства", — говорится в сообщении.
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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