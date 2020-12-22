Президент России Владимир Путин обратился к энергетикам в день их профессионального праздника.
Также глава государства напомнил о 100-летии утверждения плана Государственной комиссии по электрификации России.
"Принятие Плана ГОЭЛРО стало для нашей страны большим, поистине историческим событием, дало мощный импульс комплексному развитию территорий, отечественной экономики в целом. Благодаря трудовому героизму рабочих, инженеров, специалистов, передовым достижениям научно-технической мысли — за короткие сроки была создана эффективная, конкурентоспособная энергетическая система, которая стала надежной базой для укрепления промышленного, оборонного потенциала, решения насущных социальных проблем", — отметил Путин.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.