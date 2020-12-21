Человеку сложно представить свою жизнь без музыки. Однако, анализируя состояние современной музыкальной культуры, стоит отметить её крайне низкий уровень.

Так, по итогам 2020 года самыми популярными артистами в России стали рэп-исполнители Моргенштерн и Скриптонит. Стоит отметить, что недавно прокуратура Петербурга потребовала запретить песню Моргенштерна "Я убил деда" за пропаганду насилия и жестокости. О том, предпринимают ли власти какие-либо меры, направленные на защиту общества от такого контента, в интервью "Правде.Ру" рассказала руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт семейной политики Элина Жгутова.

"Мы уже давно бьём в набат и говорит о том, что происходит деградация, дебилизация молодёжи рэперами. Постоянно идёт пропаганда ЛГБТ, причём она такая открытая, что её подчас невозможно пресечь юридически. Всё это касается Моргенштерна и Скриптонита. Просто провоцируется скулшутинг, и ничего с этим поделать невозможно.

В Санкт-Петербурге проводился концерт на площади под названием фестиваль "ВКонтакте", где все эти рэперы с разрешения губернатора, с разрешения высших властей пели песни, содержащие мат. На концерте присутствовали и 14-летние подростки. Вся эта пропаганда, о которой вы сейчас говорите, это лишь малая часть того, что на самом деле происходило.

На концерте выступали откровенно сатанинские группы, и никто не препятствует, власти не препятствуют.

Как можно было вручать Моргенштерну премию "Певец года" награждать на сцене МХАТа — национальной гордости России? Как можно было допустить выход этого человека с тремя шестёрками на лбу, с неоконченным образованием, обвешенного дорогущими шмотками на сцену, где выступают наши великие актёры, где рождалась наша культура? Если у нас позволено осквернять памятники культуры, то надеяться на то, что кого-то накажут за какую-то песенку, наверно, не стоит", — пояснила собеседница "Правды.Ру".