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Почему власти разрешают музыкантам петь песни, содержащие мат?

Общество

Человеку сложно представить свою жизнь без музыки. Однако, анализируя состояние современной музыкальной культуры, стоит отметить её крайне низкий уровень.

Почему власти разрешают музыкантам петь песни, содержащие мат?

Так, по итогам 2020 года самыми популярными артистами в России стали рэп-исполнители Моргенштерн и Скриптонит. Стоит отметить, что недавно прокуратура Петербурга потребовала запретить песню Моргенштерна "Я убил деда" за пропаганду насилия и жестокости. О том, предпринимают ли власти какие-либо меры, направленные на защиту общества от такого контента, в интервью "Правде.Ру" рассказала руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт семейной политики Элина Жгутова.

"Мы уже давно бьём в набат и говорит о том, что происходит деградация, дебилизация молодёжи рэперами. Постоянно идёт пропаганда ЛГБТ, причём она такая открытая, что её подчас невозможно пресечь юридически. Всё это касается Моргенштерна и Скриптонита. Просто провоцируется скулшутинг, и ничего с этим поделать невозможно.

В Санкт-Петербурге проводился концерт на площади под названием фестиваль "ВКонтакте", где все эти рэперы с разрешения губернатора, с разрешения высших властей пели песни, содержащие мат. На концерте присутствовали и 14-летние подростки. Вся эта пропаганда, о которой вы сейчас говорите, это лишь малая часть того, что на самом деле происходило.

На концерте выступали откровенно сатанинские группы, и никто не препятствует, власти не препятствуют.

Как можно было вручать Моргенштерну премию "Певец года" награждать на сцене МХАТа — национальной гордости России? Как можно было допустить выход этого человека с тремя шестёрками на лбу, с неоконченным образованием, обвешенного дорогущими шмотками на сцену, где выступают наши великие актёры, где рождалась наша культура? Если у нас позволено осквернять памятники культуры, то надеяться на то, что кого-то накажут за какую-то песенку, наверно, не стоит", — пояснила собеседница "Правды.Ру".

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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