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Элина Жгутова: "Происходит умышленная дебилизация молодёжи"

Общество

Прокуратура Петербурга требует запретить некоторые мультфильмы в стиле японского аниме, так как в них присутствуют сцены насилия и жестокости. Даст ли что-то запрет каких-то отдельных направлений, пропагандирующих насилие? Какие меры предпринимают власти для защиты молодёжи от опасного контента? На эти другие вопросы в интервью "Правде.Ру" ответила руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт семейной политики Элина Жгутова.

Элина Жгутова: "Происходит умышленная дебилизация молодёжи"

"У нас нет никакой выстроенной государственной защиты детей от информации, которая наносит вред их психическому здоровью, а также нашей культуре. В России есть закон №436, который направлен на защиту детей от такого рода, но получается, что он не работает или работает не в той степени, в которой нужно.

Мы видим сколько вредоносного контента содержится, например, в соцсетях, где люди проводят сегодня очень много времени. Если раньше ребёнка воспитывали три среды — школа, двор и семья, то теперь мы понимаем, что из всего этого в части воспитания свои функции играет только семья, и то во многих семьях ребёнок иногда предоставлен гаджету, то есть, соцсетям.

Когда мы обращаемся с жалобами в прокуратуру, к президенту, министру культуры, министру образования, чтобы пресечь подобные вещи, то нам говорят, что здесь ничего страшного нет, ни в коем случае ничего нельзя запрещать, а дети сами должны отличить добро от зла, и вы их должны этому научить как родители. Это всё демагогия.

Если это не делает государство, то, естественно, научить ребёнка отличать добро от зла будет крайне сложно. Ребёнок не воспитывается в закрытом пространстве, он живёт в социуме, как любой человек в обществе. Если принципы, которые содержатся в семье, не поддерживаются обществом, то у ребёнка возникает внутренний конфликт и ещё неизвестно, что победит. Родители воспитывают ребёнка только до порога совершеннолетия, а дальше он попадает в тот самый социум, где нет никаких ограничений", — пояснила собеседница "Правды.Ру".

 

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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