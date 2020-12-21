Прокуратура Петербурга требует запретить некоторые мультфильмы в стиле японского аниме, так как в них присутствуют сцены насилия и жестокости. Даст ли что-то запрет каких-то отдельных направлений, пропагандирующих насилие? Какие меры предпринимают власти для защиты молодёжи от опасного контента? На эти другие вопросы в интервью "Правде.Ру" ответила руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт семейной политики Элина Жгутова.

"У нас нет никакой выстроенной государственной защиты детей от информации, которая наносит вред их психическому здоровью, а также нашей культуре. В России есть закон №436, который направлен на защиту детей от такого рода, но получается, что он не работает или работает не в той степени, в которой нужно.

Мы видим сколько вредоносного контента содержится, например, в соцсетях, где люди проводят сегодня очень много времени. Если раньше ребёнка воспитывали три среды — школа, двор и семья, то теперь мы понимаем, что из всего этого в части воспитания свои функции играет только семья, и то во многих семьях ребёнок иногда предоставлен гаджету, то есть, соцсетям.

Когда мы обращаемся с жалобами в прокуратуру, к президенту, министру культуры, министру образования, чтобы пресечь подобные вещи, то нам говорят, что здесь ничего страшного нет, ни в коем случае ничего нельзя запрещать, а дети сами должны отличить добро от зла, и вы их должны этому научить как родители. Это всё демагогия.

Если это не делает государство, то, естественно, научить ребёнка отличать добро от зла будет крайне сложно. Ребёнок не воспитывается в закрытом пространстве, он живёт в социуме, как любой человек в обществе. Если принципы, которые содержатся в семье, не поддерживаются обществом, то у ребёнка возникает внутренний конфликт и ещё неизвестно, что победит. Родители воспитывают ребёнка только до порога совершеннолетия, а дальше он попадает в тот самый социум, где нет никаких ограничений", — пояснила собеседница "Правды.Ру".