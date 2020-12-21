Как научиться мыслить позитивно? Советы психолога

Психолог Татьяна Панова раскрыла правила формирования позитивного мышления.

"Когда мы проснулись и ещё даже не открыли глаза, нам нужно поговорить мысленно, про себя: "Сегодня у меня будет замечательный день, я справлюсь со всеми своими делами, даже с теми, которые вчера казались мне сложными. У меня сегодня будет хорошее настроение, я встречу только хорошего доброжелательных людей" и так далее. Так мы настраиваем себя с самого утра на позитив", — сообщила она в интервью "Радио 1".

Перед сном также нужно мысленно подумать обо всём хорошем, что было днём. Это может быть встреча с каким-нибудь человеком или самое яркое событие этого дня. Такие мысли будут способствовать развитию позитивного мышления.

Также Татьяна Панова рассказала, как справиться со своими негативными эмоциями.

"Например, можно прокричаться, если такая возможность есть, при этом безадресно. Для этого можно выйти, например в парк или в лес. Можно побить подушку или придумать для себя какой-то другой способ, подходящий именно вам. Второе — это развитие доброты, без этого тоже никуда. Нужно учиться радоваться успехам других людей и своим собственным маленьким успехам. Они есть у каждого человека каждый день, просто мы не привыкли замечать их — у большинства людей внимание направлено на негатив, — посоветовала собеседница "Радио 1".

Очень важно перестроить своё мышление и уметь находить в жизни положительные моменты.