В Москве на время новогодних праздников усилят антиковидный контроль

В Москве снова отмечается рост числа заболевших коронавирусом.

В связи с этим власти столицы приняли решение об усилении контроля за соблюдением ограничений по коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

В канун Нового года общественные места будут находиться под особым контролем.

Эксперты Роспотребнадзора Москвы отметили, что эпидемиологическая ситуация находится на контроле.

Глава департамента торговли и услуг столицы Москвы Алексей Немерюк рекомендовал ТУ и магазинам увеличить силы для контроля за соблюдением ограничений перед Новым годом, сообщает РИА "Новости".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля учёных.