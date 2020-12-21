777-летнюю лиственницу на Ольхоне признали старейшим деревом в РФ

Старейшее в России дерево произрастает на Ольхоне, самом крупном острове озера Байкал. Лиственнице "Страж Ольхона" уже 777 лет, сообщает РИА Новости.

Второе место в рейтинге старейших деревьев занимает 606-летняя сосна "Одинокий воин".

"Топ-5 самых древних в РФ деревьев возглавили лиственница и сосна Прибайкальского национального парка", — говорят эксперты "Здорового леса".

Первооткрывателем старейших ольхонских и российских деревьев стала биолог Любовь Касьянова.

Также в рейтинг старейших деревьев вошли сосна из Хакасии, а также дубы, произрастающие на территории Дагестана и Псковской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили окаменелое дерево возрастом 110 млн лет.