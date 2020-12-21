Внучку Маяковского выселили из мастерской в центре Москвы

Внучку одного из крупнейших поэтов XX века Елизавету Лавинскую выселили из мастерской, расположенной в центре столицы.

Её адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что ситуация абсолютно беспрецедентная. Дело в том, что скульптор Лавинская уже в течение многих лет является собственником этой мастерской. Она исправно оплачивает аренду помещения Московскому союзу художников и коммунальные услуги.

"И тут мы узнаём, что уведомлением от 26.09.20 г. собственник недвижимости — департамент городского имущества расторг договор с МСХ по причине неуплаты обязательных платежей", — цитирует слова адвоката РЕН ТВ.

В настоящее время представители Елизаветы Лавинской готовят обращение в правоохранительные органы.