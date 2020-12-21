Сергей Нетесов: "Норок нужно прививать от COVID-19"

Норок и других пушных зверей нужно прививать от COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости молекулярный биолог Сергей Нетесов.

"Наверное, Дания, Нидерланды поступили очень эмоционально, уничтожив всех норок — у них всего 20 % ферм было заражено, они уничтожили всех, — считает учёный. —

Если мы в больших масштабах выращиваем каких-то животных, давайте думать о том, какие заболевания мы от них получим…. Норок абсолютно точно надо прививать от коронавирусной инфекции".

Нетесов отметил, что норки, хорьки, пушные звери эволюционно очень близки к человеку.

Для выявления инфекций, которые может подхватить человек, в природе нужно проводить мониторинг, отметил он.

Ранее была доказана возможность передачи коронавируса между кошками.