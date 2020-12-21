Норок и других пушных зверей нужно прививать от COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости молекулярный биолог Сергей Нетесов.
"Наверное, Дания, Нидерланды поступили очень эмоционально, уничтожив всех норок — у них всего 20 % ферм было заражено, они уничтожили всех, — считает учёный. —
Если мы в больших масштабах выращиваем каких-то животных, давайте думать о том, какие заболевания мы от них получим…. Норок абсолютно точно надо прививать от коронавирусной инфекции".
Нетесов отметил, что норки, хорьки, пушные звери эволюционно очень близки к человеку.
Для выявления инфекций, которые может подхватить человек, в природе нужно проводить мониторинг, отметил он.
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