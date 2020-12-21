Любителей проехать бесплатно по платной дороге с free flow или системой "свободный поток" с 1 января будет ждать штраф в размере 1500 рублей.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект, который вступить в силу с нового года.
В случае нарушений водителям легковых автомобилей нужно будет заплатить штраф в размере 1500 рублей, а водителям грузовых машин и автобусов — 5000 рублей. В законопроекте предусмотрено, что штраф за проезд "зайцем" может быть не чаще одного раза в сутки.
"Данная инновация будет вводиться только на платных дорогах с системой free flow, где нет ни пунктов оплаты проезда, ни шлагбаумов", — сообщает Car. ru.
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