В "адской" пещере Румынии найден новый вид сколопендры

В пещере Мовиле (Румыния) обнаружили новый вид сколопендры. Возраст пещеры, расположенной в Констанце, составляет 5 млн лет. По словам специалистам, вот уже около 500 тыс. лет сюда не проникал дневной свет, сообщает портал FBM. RU.

Из-за необычной атмосферы пещера называется "адской". Это связано с тем, что уровень кислорода в ней составляет около 10% и очень высокая концентрация углекислого газа и метана.

Пещера является местом обитания более 30 уникальных видов живых существ, среди которых скорпионы, пиявки, многоножки и пауки. Новый вид получил название Cryptops speleorex, что в переводе означает "король пещеры". Длина тела сколопендры составляет 52 миллиметра.

Данный вид отличается от своих ближайших родственников. В ходе эволюции сколопендра смогли адаптироваться к жизни в полной темноте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили во вьетнамской пещере артефакт возрастом 20 тыс. лет.