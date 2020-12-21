Миллиардер дал пять советов молодым

Легендарный американский инвестор, предприниматель и филантроп Уоррен Баффет выступил с речью на выпускной церемонии в своей альма-матер, Университете Линкольна в Небраске.

Миллиардер дал 5 советов новоиспеченным выпускникам, которые могли бы помочь им развить свою профессиональную карьеру и добиться успеха в жизни.

Попробуйте найти работу, которую вы "с нетерпением ждете каждый день"

Прежде всего, генеральный директор Berkshire Hathaway посоветовал будущим судьям "не соглашаться ни на что меньшее", чем работать в "компании, которой они восхищаются, или с людьми, которыми они восхищаются".

Это черта, которую Уоррен Баффет считает фундаментальной для достижения успеха, но которую немногие, по его наблюдениям, используют на практике.

"Выберите работу, которая- если бы им не нужны деньги - оставалась бы работой, ради которой вам бы хотелось вставать с постели по утрам, - заявил Баффет, подчеркнув, что ему самому посчастливилось иметь одну из них. - Это больше не работа. На самом деле это то, чего они с нетерпением ждут каждый день".

Развивайте " коммуникативные навыки"

Предприниматель отметил, что в сложившихся обстоятельствах важно развивать и совершенствовать "коммуникативные навыки", чтобы иметь возможность хорошо писать и хорошо говорить":

"Наполните свои головы. Это прекрасное время в их жизни, когда каждый день они в конечном итоге знают много вещей, которые они раньше не знали", - сказал он.

Учитесь, читая

Баффет заявил, что "нет ничего лучше, чем чтение", чтобы иметь "пытливый ум".

"Люди спрашивают меня: если бы вы могли пообедать с одним человеком, живым или мертвым, кого бы вы выбрали? Правда в том, что, читая, вы можете пообедать с Бенджамином Франклином. На самом деле, можно иметь очень длинный обед с каждой великой личностью в мировой истории и роскошь иметь набор идей, которым они могут подвергаться".

Цените место, где вы находитесь

Кроме того, миллиардер подчеркнул значение места, к которому принадлежит каждый человек.

"Мне очень повезло, что я родился в Америке, и мне посчастливилось родиться в Небраске", - заявил он. - Мне немного повезло, что у меня были родители, и мне посчастливилось получить образование, которое я получил». «Это не значит, что каждый день идеален, мир не такой, - заверил Баффет.

Не измеряйте успех деньгами или славой

В конце своей речи Баффет подчеркнул, что любовь к семье и коллегам-хороший способ оценить успех.