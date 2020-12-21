Батл Сочак - МИД РФ прошёл в телеграм

В Телеграмм состоялся обмен любезностями между экс-кандидатом в президенты России Ксенией Собчак и российским МИДом.

Ксения Анатольевна не смогла пройти мимо хайповой темы интернета на минувших выходных - о памятнике Алёнке, установленном в Нововоронеже в честь 250летия села Новая Алёновка. Того самого, который пользователи посчитали, мягко говоря «чересчур мрачным».

Телеведущая усмотрела в скульптуре сходство с Марией Захаровой, о чём и сообщила в своём ТГ-канале:

ТГ-канал Кровавая барыня

В МИДе на креатив светской львицы отреагировали: