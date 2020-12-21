Онищенко рассказал, как сохранить здоровье школьников на дистанционке

В процессе дистанционного обучения в первую очередь важно следить за нагрузкой на глаза, заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, отвечая на вопрос о том, как минимизировать вред здоровью школьников на дистанционном обучении.

"Максимально создать условия, обеспечить их нормальными компьютерами, потому что вот эти мыльницы, которые называются смартфонами, телефонами, — там слишком маленький экран и разрешение очень плохое, там действительно зрительная работа идёт под большой нагрузкой", — сказал он в интервью ТАСС.

Также важны правильное питание и физическая активность. Если дети учатся дистанционно, то уроки физической культуры лучше проводить на улице. Кроме того, школьника следует помогать психологически адаптироваться к новому формату обучения. ﻿

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