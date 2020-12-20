Чиновник, которого Путина просили наградить, может быть судим

Ранее рязанская журналистка Александра Безукладова привлекла внимание президента России Владимира Путина табличкой с текстом "Я беременна" на ежегодной конференции главы государства.

Женщина попросила Путина наградить званием Героя России экс-губернатора Рязанской области Игоря Грекова.

Однако журналисты Федерального агентства новостей узнали, что в 2001 году Греков мог стать фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество в крупном размере". Тогда его приговорили к трём годам тюрьмы.