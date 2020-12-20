Девушку, обманувшую Путина, предложили наказать

Ранее рязанская журналистка Александра Безукладова ввела в заблуждение главу государства табличкой "Я беременна".

Её вопрос Владимиру Путину касался совершенно другой темы. Более того, журналистку уличили во лжи. Поэтому первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич считает, что её нужно наказать.