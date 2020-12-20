Ранее рязанская журналистка Александра Безукладова ввела в заблуждение главу государства табличкой "Я беременна".
Её вопрос Владимиру Путину касался совершенно другой темы. Более того, журналистку уличили во лжи. Поэтому первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич считает, что её нужно наказать.
"Считаю, поведение журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции президента России было недопустимым", — отметил член ОП.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.