Александра Безукладова, которая обратилась к президенту страны Владимиру Путина с табличкой "Я беременна" на его ежегодной пресс-конференции, оказалась не журналисткой.
Об этом руководитель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева рассказала радиостанции "Говорит Москва".
"Она медиаменеджер, руководитель, но она не журналист сама. Она не состоит в Союзе журналистов России. Я впервые встречаюсь с такой ситуацией, на моей памяти еще не было такого случая", — отметила Зайцева.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.