Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой

Александра Безукладова, которая обратилась к президенту страны Владимиру Путина с табличкой "Я беременна" на его ежегодной пресс-конференции, оказалась не журналисткой.

Об этом руководитель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева рассказала радиостанции "Говорит Москва".