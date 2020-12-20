Кристина Асмус опубликовала бесстыжий снимок

Актриса сделала фотосессию в новом образе.

Кристина Асмус недавно перекрасилась из блондинки в брюнетку. Девушка очень радуется переменам в своей внешности, которые оценили и её подписчики.

В новой фотосессии Асмус предстала лежащей на кровати в одной белой майке с обнажёнными ногами.

Предвидя упрёки интернет-моралистов, она сама назвала свою фотографию бесстыжей, не отставив хейтерам простора для осуждающих комментариев.