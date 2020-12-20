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Кристина Асмус опубликовала бесстыжий снимок

Общество

Актриса сделала фотосессию в новом образе.

Кристина Асмус недавно перекрасилась из блондинки в брюнетку. Девушка очень радуется переменам в своей внешности, которые оценили и её подписчики.

В новой фотосессии Асмус предстала лежащей на кровати в одной белой майке с обнажёнными ногами.

Предвидя упрёки интернет-моралистов, она сама назвала свою фотографию бесстыжей, не отставив хейтерам простора для осуждающих комментариев.

"А как проходят ваши выходные? У меня не так, как на второй бесстыжей фотке, а сугубо театральные — репетиции нового спектакля с Данилой Чащиным в театре Ермоловой, поход на премьеру в театр Наций и встреча с Александром Молочниковым в театре на Малой Бронной", — написала актриса под постом в Instagram.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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