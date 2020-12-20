Санитарка, пожаловавшаяся Путину, назвала свой реальный заработок

Ранее на ежегодной пресс-конференции главы государства к нему обратилась сотрудница Кольской ЦРБ Мурманской области.

Она пожаловалась Владимиру Путину на то, что ещё ни разу не получала коронавирусные выплаты. Однако глава мурманского Минздрава Дмитрий Панычев заверил, что женщина получает 116 тысяч рублей зарплаты, а также 77 тысяч рублей в виде коронавирусных выплат.

Сама санитарка заявила, что её месячная зарплата составляет всего 29 тысяч рублей.