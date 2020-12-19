В России могут ввести зарплату для матерей

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин предложил способ повысить показатели рождаемости в стране.

По его мнению, семьи будут активнее заводить детей, если будут уверены в своём материальном благополучии, однако один из членов семьи не может зарабатывать деньги после рождения ребёнка, поскольку должен его воспитывать. Парламентарий предложил ввести зарплаты для матерей.