Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин предложил способ повысить показатели рождаемости в стране.
По его мнению, семьи будут активнее заводить детей, если будут уверены в своём материальном благополучии, однако один из членов семьи не может зарабатывать деньги после рождения ребёнка, поскольку должен его воспитывать. Парламентарий предложил ввести зарплаты для матерей.
"Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мамам", — отметил Шеин.
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.