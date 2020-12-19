Россияне будут экономить на новогодних подарках

Большая часть жителей России в этом году сэкономит на покупке новогодних подарков.

Это показало исследование финансового маркетплейса "Юником 24", которое опубликовали РИА "Новости".

"Россияне в этом году планируют потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей — 70%, 11-20 тысяч рублей — 20%, более 21 тысячи — 10%. В прошлом году соотношение было на уровне: 55%, 31%, 14%, соответственно", — говорится в исследовании.

Аналитики маркетплейса считают, что россияне перешли к сберегательной модели поведения из-за пандемии коронавируса и вызванного им кризиса.