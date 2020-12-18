Эксперт рассказала о попытках удержать северян на Крайнем Севере

Пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере, будут компенсировать расходы на поездки по России к месту отдыха и обратно. С данным предложением выступили депутаты "Единой России". Госдума планирует рассмотреть соответствующий законопроект в ближайшее время.

Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Викторовна Бессараб.

"Я думаю, что данная инициатива необходима для того, чтобы наш Север не опустел и был по-прежнему привлекателен, как в своё время при открытии и заселении этих больших территорий. Поэтому нужно всячески оберегать не только работающих районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, но и наших пенсионеров. Для этого поступало множество предложений, в том числе, и от "Единой России", и от оппозиционных фракций. Один из вариантов — это ещё и дополнительные преференции по досрочному предоставлению пенсию. Такие поправки, президентские в том числе, прописаны в соответствующих законопроектах. Так, если у женщины, проживающей в районах Крайнего Севера, рождается двое и более детей, она может выйти на досрочную пенсию. Что касается компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно по России, то это этот законопроект мы будем рассматривать отдельно", — пояснила собеседница "Правды.Ру".

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