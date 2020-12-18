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Диетолог назвала альтернативу сладким новогодним подаркам

Общество

Традиционно детям дарят на Новый год сладкие подарки. Но диетолог Маргарита Королёва призывает отказаться от конфет и заменить их на что-то более полезное.

Диетолог назвала альтернативу сладким новогодним подаркам

По словам специалиста, вместо них лучше подарить ребёнку детский или экошоколад. Состав конфет, которые обычно входят в состав детских новогодних подарков, значительно изменился.

"В них присутствуют Е-добавки, растительное масло, в том числе пальмовое, подсластители, красители, усилители вкуса, которые могут спровоцировать аллергические реакции у ребенка", — сообщила врач в эфире "Радио 1".

Употребление таких сладостей может негативно отразиться на работе ЖКТ ребёнка и даже привести к набору лишних килограммов.

Маргарита Королёва посоветовала самостоятельно подбирать сладости для подарка и включить в него домашнюю выпечку, пастилу и фрукты.

Ранее социальная сеть "Одноклассники" совместно со специалистами исследовательского центра ResearchMeпровели опрос показал, сколько денег россияне потратят на новогодние подарки.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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