Диетолог назвала альтернативу сладким новогодним подаркам

Традиционно детям дарят на Новый год сладкие подарки. Но диетолог Маргарита Королёва призывает отказаться от конфет и заменить их на что-то более полезное.

По словам специалиста, вместо них лучше подарить ребёнку детский или экошоколад. Состав конфет, которые обычно входят в состав детских новогодних подарков, значительно изменился.

"В них присутствуют Е-добавки, растительное масло, в том числе пальмовое, подсластители, красители, усилители вкуса, которые могут спровоцировать аллергические реакции у ребенка", — сообщила врач в эфире "Радио 1".

Употребление таких сладостей может негативно отразиться на работе ЖКТ ребёнка и даже привести к набору лишних килограммов.

Маргарита Королёва посоветовала самостоятельно подбирать сладости для подарка и включить в него домашнюю выпечку, пастилу и фрукты.

Ранее социальная сеть "Одноклассники" совместно со специалистами исследовательского центра ResearchMeпровели опрос показал, сколько денег россияне потратят на новогодние подарки.