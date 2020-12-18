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Онищенко призвал перенести новогодние каникулы на май

Общество

Геннадий Онищенко рекомендовал быть осторожными с новогодними блюдами и не перегружать организм едой. Также он заявил, что вообще лучше новогодние каникулы перенести на май.

Онищенко призвал перенести новогодние каникулы на май

"Не переедайте, ешьте в меру, больше веселитесь и, самое главное, радуйтесь редкой возможности находиться в семье, видеть своих близких, детей, внуков, — заявил Онищенко. — Употребляйте лёгкую пищу в течение всех десяти дней, которые вы, к сожалению для меня, будете праздновать.

Меня многие ругают за такие слова, но не нужно так долго нам встречать Новый год. Лучше перенести отдых на майские праздники. И погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке", — сказал он.

Российским гражданам, которые будут встречать Новый год за городом, он посоветовал больше времени находиться на свежем воздухе.

А вот за границу Онищенко не рекомендует ездить.

"За рубеж ехать я бы не советовал, да и не надо, — считает Онищенко. — Нам то ли со скрытым юмором, то ли с сарказмом рекомендовали Танзанию, Сейшельские острова, то ли Маврикий, то ли еще что-то. Конечно, это самые курортные места, да… Привычная для нас Турция демонстрирует плохие показатели заболеваемости. В общем, за рубежом делать нечего", — заявил он.

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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