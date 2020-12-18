"Одноклассники" составили рейтинг самых "добрых" регионов

"Одноклассники" изучила комментарии пользователей и оценки к фотографиям и на основании полученных данных составили рейтинг регионов с самыми доброжелательными жителями в 2020.

С помощью машинного алгоритма было проанализировано 43 млн активных российских пользователей.

Оказалось, что самые доброжелательные пользователи живут в Алтайском и Забайкальском крае, а также в Кемеровской области. Они были лидерами в течение четырёх кварталов этого года.

В третьем квартале в топ-5 регионов по дружелюбным реакциям вошла Республика Татарстан, заняв пятое место. На пятом месте оказались пользователи, проживающие в Самарской области.

Менее доброжелательные пользователи ОК проживают в Пермском и Хабаровском крае. Они чаще ставили грустные смайлики и писали негативные комментарии, большая часть которых пришлась на третий квартал 2020 года.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга тоже вошли в рейтинг менее дружелюбных регионов. Больше отрицательных комментариев от них было получено во втором квартале 2020 года, на который пришлись первая волна пандемии коронавируса и режим самоизоляции.

В целом по России в четвёртом квартале текущего года общая доля положительных комментариев оказалась самой высокой. Это прослеживается во всех регионах.