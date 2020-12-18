В Ленинградской области 31 декабря сделали выходным днём

Жители Ленинградской области, работающие в бюджетной сфере, 31 декабря будут отдыхать. Такое решение приняли власти региона, сообщает РИА Новости. Коммерческим организациям рекомендовано также последовать примеру.

Рабочий день для работников бюджетной сферы перенесён на 26 декабря, сообщает официальный Telegram-канал правительства Ленинградской области.

"Рабочий день для работников бюджетных учреждений Ленобласти перенесён с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что ещё недавно власти региона придерживались другой позиции. На предложение сделать 31 декабря выходным днём региональные власти заявляли, что данный вопрос должны решать федеральные власти, добавляя, что выходного в 47 регионе в этот день не планируется.