Колпинскому районному суду Петербурга предстоит оценить влияние мультфильмов в стиле японского аниме на психику детей. В суд поступили исковые заявления прокуратуры о признании запрещённой информации некоторых произведений в стиле аниме.
"Всего суд по требованию прокуратуры зарегистрировал пять исков, сорок девять ссылок, касающиеся аниме. Дела приняты к производству", — сообщили представителям СМИ в объединённой пресс-службе судов.
В исках указаны следующие анимационные фильмы:
Во всех них присутствуют сцены насилия и жестокости, отмечается в исках.
Кроме того, в списке есть аниме со сценами расчленения и смерти людей.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.