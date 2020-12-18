В Петербурге рассмотрят иски о запрете мультфильмов в стиле аниме

Колпинскому районному суду Петербурга предстоит оценить влияние мультфильмов в стиле японского аниме на психику детей. В суд поступили исковые заявления прокуратуры о признании запрещённой информации некоторых произведений в стиле аниме.

"Всего суд по требованию прокуратуры зарегистрировал пять исков, сорок девять ссылок, касающиеся аниме. Дела приняты к производству", — сообщили представителям СМИ в объединённой пресс-службе судов.

В исках указаны следующие анимационные фильмы:

"Тетрадь смерти"

"Межвидовые рецензенты"

"Токийский террор"

"Эльфийская песнь"

Во всех них присутствуют сцены насилия и жестокости, отмечается в исках.

Кроме того, в списке есть аниме со сценами расчленения и смерти людей.