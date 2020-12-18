Россиянам дали советы по безопасному использованию онлайн-банка

При использовании онлайн-банка важно защитить свои персональные данные. О том, как это сделать, в интервью РИА "Новости" рассказал вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Эксперт рекомендует иметь отдельное устройство для онлайн-банка и корпоративных приложений и отдельное — для посещений непроверенных ресурсов.

Также не стоит заходить на сайты, где предлагают скачать какие-то программы без регистрации.

Специалист советует придумывать сложные пароли и менять их каждые полгода.

Также важно устанавливать обновления программ или операционных систем.

"Если у вас на телефоне, планшете или компьютере не установлено 10 обновлений, вы в опасности. Как только у вас появляются предложения обновить ПО, нужно это делать, не откладывая", — отметил Ляпунов.