Роструд заявил об обязательной индексации зарплат в 2021 году

Роструд напомнил работодателям о необходимости обязательной индексации заработных плат в 2021 году. Отказ от выполнения данного требования является нарушением трудового законодательства.

Индексация должна быть направлена на уровень роста потребительских цен в соответствии с данными Росстата.

Независимо от повышения МРОТ работникам должен быть произведён перерасчёт заработной платы, заявил заместитель главы Роструда Иван Шкловец.

Также он отметил, что финансовые проблемы работодателя не являются поводом для отказа от перерасчёта зарплат.

В случае если компания находится в тяжёлом финансовом положении, и зарплата работников была проиндексирована на показатель меньше, чем инфляция, то трудовая инспекция будет учитывать это в процессе проведения проверки.