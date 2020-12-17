Путин заявил, что в России не планируется вводить локдаун

В России не планируется вводить локдаун на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что жёсткие ограничения вводить не придётся, если все россияне будут следовать рекомендациям экспертов Роспотребнадзора.

"COVID-диссидентом можно быть, пока сам не заболел", — добавил Путин.

Также Путин отметил, что неизвестно, сколько времени будет длиться пандемия коронавируса. По словам президента, это будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и проведения вакцинации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Жириновскому не понравилось слово "локдаун".