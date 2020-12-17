Путин пообещал выплатить каждому ребёнку до 7 лет по 5 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции сообщил о новой выплате для семей с детьми. На каждого ребёнка до 7 лет в декабре будет выплачено по 5 тыс. рублей.

По словам главы государства, это общее решение с правительством и администрацией президента. Владимир Владимирович назвал выплату небольшим подарком детям.

"Мы договорились о том, что государство тоже сделает детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям где есть дети до семи лет выплатим по пять тысяч рублей. Каждому ребёнку в семье", — заявил Путин.

О том, как будет производиться выплата, глава государства не рассказал. Вероятно, пособие будет выплачено на основании заявлений, которые были поданы семьями с детьми на так называемые "коронавирусные" выплаты.